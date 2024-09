Quercia pericolante dopo le piogge degli ultimi giorni | intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ideldi Forlì sono intervenuti lunedì mattina in via Bianco da Durazzo per mettere in sicurezza unadi 20 metri d'altezza che, a causa delle recenti, era crepata alla base ed i grossi rami incombevano pericolosamente sulla strada. I soccorritori utilizzando