Quale prequel horror è migliore | Prey o Prometheus?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 16 settembre 2024) È interessante vedere come idi franchise iconici come Alien e Predator abbiano suscitato reazioni contrastanti. Personalmente, tra i, trovo cheabbia avuto un impatto molto forte, specialmente per la sua capacità di espandere la mitologia dell’universo di Alien in modo visivamente spettacolare e concettualmente ambizioso. Ridley Scott ha creato un film