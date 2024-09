Processo a Salvini la memoria della Procura di Palermo | Così l’imputato ha violato i confini del diritto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilcontro Matteoper il caso Open Arms si è trasformato subito in una questione politica. E le polemiche non accennano a placarsi. Al termine dell’udienza di, in cui sono stati chiesti sei anni di reclusione per il leaderLega, i tre pubblici ministeri Marzia Sabella, Geri Ferrara e Giorgia Righi, hanno consegnato unascritta al collegio giudicante presieduto da Roberto Murgia: 237 pagine che ripercorrono le ragioni dell’accusa. E sono parole durissime.Leggi anche:Open Arms,rischia fino a 15 anni di carcere. I Pm: “Fu sequestro di persona”. La Lega si mobilita Le gravi accuse dei pm aè responsabile di sequestro di persona, oltreché di rifiuto di atti d’ufficio.