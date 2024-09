Primi tre punti per l’Avane bene il Gambassi Gioia Aurora Montaione | super rimonta nel derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Avvio positivo di campionato per le 6 squadre locali impegnate in Prima e Seconda Categoria. Partiamo dal, che nel girone E di Prima Categoria ha regolato di misura in casa il San Clemente. Decisiva la rete al 34’ di Angioli. Nel girone F di Seconda Categoriaper il neopromosso Avane, capace di piegare 2-0 nel finale sul proprio campo il San Giusto: all’85’ la sblocca Giorgetti e 5 minuti più tardi la chiude Lebbiati. Nello stesso gruppo una rete di Koceku al 90’, tornato in neroverde dal Castelfiorentino United (Promozione) a pochi giorni dal match, ha permesso al Monterappoli di impattare 1-1 sul campo de La Querce. Indenne in trasferta anche il Santa Maria dopo lo 0-0 di Poggio a Caiano. Nel girone G l’fa suo ilinterno con il Corazzano.