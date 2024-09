Preso il pirata della strada che ha investito un uomo a Porto Recanati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Macerata), 16 settembre 2024 – E' stato rintracciato dalla polizia locale ilche ieri pomeriggio, al volante di una Lancia Ypsilon, avevaun 63enne loretano mentre attraversava ladel lungomare Scarfiotti di. Si tratta di un 49enne di Numana, che è stato denunciato per omissione di soccorso e anche per fuga da incidentele. Il conducente del mezzo, subito dopo l'impatto, era fuggito via in direzione sud. Mentre il 63enne era stato sbalzato a terra, per poi essere soccorso dagli operatori sanitari del 118. Ma vista la dinamica dell'incidente, era stata fatta intervenire l'eliambulanza che lo aveva trasportato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Lì gli sono stati refertati 30 giorni di prognosi per via di una frattura al braccio.