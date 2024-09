Prenotano per 50 e poi non si presentano ora Appe denuncia il no show

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 16 settembre 2024)una cena per 50 persone, ma siin 27: è accaduto a Vittorio Veneto pochi giorni fa, ma episodi del genere sono ormai all’ordine del giorno anche per i pubblici esercizi padovani. «Quando accade di sabato, come nel caso della pizzeria trevigiana – commenta Federica Luni