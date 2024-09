Poste al via Locker Italia la rete di 10 mila locker per consegna e ritiro pacchi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – E' stato installato a Roma il primo dei 10.000che saranno attivati in tuttada, la Joint Venture per l’eCommerce costituita dane e Dhl eCommerce. I, allestiti nella loro elegante livrea, si legge in una nota, saranno attivi tutti i giorni 24 ore su 24 e