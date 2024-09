Poste al via Locker Italia la rete di 10 mila locker per consegna e ritiro pacchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) - E' stato installato a Roma il primo dei 10.000che saranno attivati in tuttada, la Joint Venture per l'eCommerce costituita dane e Dhl eCommerce. I, allestiti nella loro elegante livrea, si legge in una nota, saranno attivi tutti i giorni 24 ore su 24 e consentiranno, grazie alla loro capillarità e tecnologia, di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell'eCommerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione eper chi compra online. Isono facili da usare grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo strategico in tutto il Paese, offrendo il massimo della convenienza ai mittenti e ai consumatori.