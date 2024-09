Piovani | Reazione dopo lo svantaggio! Ora testa al Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha parlato della partita vinta in rimonta dall’Inter Women, dicendosi soddisfatto per ladella squadra cheha addirittura realizzato ben quattro gol. IN RIMONTA – Gianpieroha commentato così la prestazione delle nerazzurrela vittoria per 1-4 contro il Napoli: «Sono molto, molto felice. C’è stata una grandeallo. Le ragazze si sono ricompattate, hanno giocato e il risultato di 1-4 è da elogiare. Sono felice per loro, ho chiesto loro di mandare un segnale e lo hanno fatto. Come dico sempre abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo ancora fatto niente. Il campionato è ancora lungo, da domani si pensa al derby. Le ragazze che sono entrate hanno dato il loro contributo in maniera positiva ribaltando il risultato. Ilè pur sempre il, non voglio caricare troppo la partita perché una partita del genere si carica da sola.