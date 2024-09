Piantedosi a ottobre centri in Albanianon temiamo ricorsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Con iper migranti in Albania "si parte ad. Sicuramente c'è stato qualche mese di ritardo (inizialmente l'apertura era programmata per lo scorso maggio, ndr): ci sono state delle normali verifiche per cui si è scoperto ad esempio che il terreno andava rinforzato. Tutto qui, varianti in corso d'opera normalissime". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoa margine della presentazione di un rapporto sulla transizione energetica della Fondazione Maire. Quanto al rischio dida parte dei migranti trattenuti in Albania, ha aggiunto, "non liperché questa è una normativa con cui l'Italia anticipa una regolamentazione europea che entrerà in vigore dal 2026: ci saranno procedure accelerate di frontiera con espulsioni più rapide senza comprimere il diritto d'asilo. Poi i singoli contenziosi si affrontano di volta in volta".