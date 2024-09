Pestaggio in piazza | la vittima finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) In, a Cisterna, ha picchiato un uomo tanto da farlo finire in. Il responsabile è un 30enne del luogo, identificato dai carabinieri dopo un'attività investigativa lampo. L'uomo, denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali, risultava già colpito da un avviso