Perpetuum Jazzile | 27 novembre 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sono l’Orchestra Vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate a livello mondiale, si chiamanoe si sono fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la reinterpretazione a cappella di “Africa” con oltre 23 milioni di visualizzazioni (link video https://bit.ly/pjafrica), la celebre hit dei Toto, che li hanno chiamati a duettare più volte nel corso dei loro tour europei. Riarrangiano e reinterpretano a modo loro, senza l’ausilio di alcuno strumento, i grandi successi pop mondiali: da “Telephone” di Lady Gaga a “Titanium” di David Guetta, passando per gli imperdibili medley degli Abba, dei Bee Gees, ovviamente degli stessi Toto, Queen e molti altri.