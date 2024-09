Perde il controllo dell’auto e il veicolo si ribalta | Matteo Giuseppe Bortone muore a 29 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un giovane di 29ha perso la vita in un grave incidente nella tarda serata di domenica 15 settembre lungo la strada statale 274, in Salento. La vittima del sinistro si chiamavaed era di Melissano, in provincia di Lecce. Per cause ancora da accertare, il 29enne ha perso ildell'auto su cui viaggiava e ilsi èto.