Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) E’ notizia certa, che il comune di, è’ uno dei pochi comuni della Ciociaria ad non aver partecipato al Bando.Le conseguenze negative sono molteplici. Infatti tanti giovani del, non potranno partecipare allo stesso bando, per negligenza di un amministrazione che da tempo ha