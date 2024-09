Patente a punti nei cantieri la maggioranza chiede di rinviare l’obbligo di tre mesi La Cisl | Sconcertante piegati a lobby e corporazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tre proposte identiche, una per ogni partito di, perre didi tre, al gennaio 2025, l’avvio del sistema dellaa crediti, che da ottobre dovrebbe diventare obbligatoria per operare nei. Attraverso emendamenti al decreto Omnibus, presentati alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno richiesto lo slittamento della norma introdotta per garantire la sicurezza nei, che dovrebbe divenire obbligatoria dall’1 ottobre 2024. L’emendamento, invece, propone di sostituire la data con “1 gennaio 2025”. Altre due proposte, presentate dalle Autonomie e dal Pd, chiedono un rinvio più ampio – di 6– facendo scivolareall’1 aprile 2025.