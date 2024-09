Parma-Udinese le pagelle e il tabellino della partita

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024)lee il: la quarta giornata si conclude nella giornata di lunedì, in campo ducali contro friulani. La quarta giornataSerie A si concluderà stasera con le ultime due partite in programma: si tratta die Lazio-Verona, quest’ultima in scena alle 20.45. La sfida tra ducali e friulani Questo articololee ilè stato pubblicato prima Sportnews.eu.