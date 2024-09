Parma-Udinese 2-3 rimonta bianconera e primo posto in classifica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – L'vince 3-2 ine vola in testa alla Serie A, dopo quattro giornate, com 10 punti. Al Tardini i friulani sotto di due reti alla fine deltempo per i gol di Delprato al 2' e Bonny al 43', ribaltano la partita nella ripresa con il gol di L'articolo2-3,inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.