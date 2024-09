Paris Saint Germain-Girona Champions League 18-09-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Momento storico per i catalani

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 16 settembre 2024) La brutta sconfitta patita nel derby catalano contro un Barcellona che in questosembra inarrestabile non deve rovinare unmagico per il: l’esordio inal Parco dei Principi è il coronamento dell’incredibile percorso compiuto nella scorsa stagione, che ha permesso aidi entrare nella competizione più prestigiosa per club InfoBetting: Scommesse Sportive e