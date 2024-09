Panetta governi guidino la transizione energetica ordinata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Idelle maggiori economie mondiali "dovrebbero aprire la strada" per una. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabioaprendo la conferenza dell'istituto centrale e dell'Aiea sul tema. Perdovrebbero "promuovere gli investimenti a basse emissioni, ridurre i carichi amministrativi e normativi" e "evitare politiche di stop and go che creano incertezze e frenano i cruciali investimenti privati".