Palermo Hryo promuove progetto compostaggio a Cruillas

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Contribuire all'ambiente e fare la differenza nel proprio quartiere guadagnandoci non solo in decoro urbano ma anche economicamente. È la strategia delideato e promosso da Human Rights Youth Organization, “x Terra Franca”, che in queste settimane asta animando il quartiere die che il 20 settembre, dalle 17 alle