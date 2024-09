‘Ozi La voce della foresta’ favola green d’animazione prodotta da Leonardo Di Caprio | clip in esclusiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 16 settembre 2024) Presentato in anteprima al Giffoni Film Festival, Ozi Laforesta – favoladaDie diretta da Tim Harper – arriverà al cinema dal 19 Settembre. LEGGI ANCHE: ‘Finalement – Storia di una tromba che si innamorò di un pianoforte’ di Claude Lelouch:inL’opera (di cui vi mostriamo unain),dalla star hollywoodiana nota per il suo impegno ecologista, è ambientata nella foresta pluviale e racconta la storia di Ozi, una giovane orangotango il cui habitat viene distrutto dall’uomo. Salvata da un gruppo di volontari, impara a comunicare con la lingua dei segni e diventa un’influencer. Un giorno per caso, scopre che i genitori potrebbero essere ancora vivi e parte alla loro ricerca, ma il paesaggio attorno a lei è cambiato. La deforestazione ha distrutto l’ambiente che lei conosceva.