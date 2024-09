Osteopati imminente chiusura iter albo professionale | No a spettacolarizzazione trattamenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Ladell'legislativo è ormaie porterà alla creazione dell'. Glisono pronti a dare il loro contributo sempre maggiore all'interno del Sistema Sanitario Nazionale e ad avere un ruolo centrale nell'ambito della prevenzione e nella promozione della salute dei cittadini di tutte le età, in sinergia con le altre professioni sanitarie". Ad affermarlo, ad Adnkronos/Labitalia, Paola Sciomachen, presidente del Roi - Registrod'Italia. "Nelle ultime ore - sottolinea - sono emerse polemiche strumentali in seguito a una manovra mostrata in una nota trasmissione televisiva da un professionista laureato in fisioterapia e osteopata non iscritto alla nostra associazione.