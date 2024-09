Operaio muore schiacciato da una pressa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 16.54 Undi 34 anni è mortoda unaper la lavorazione di materie plastiche in un'azienda di Gornate Olona (Varese). L'uomo era stato ricoverato in ospedale a Varese in codice rosso. Quando i medici lo hanno soccorso era già in arresto cardiocircolatorio. Al lavoro carabinieri e funzionari di Ats, competenti in materia di infortuni sul lavoro. Come da prassi si procede per omicidio colposo.