Open Arms | Salvini ' Ho paura? No è un processo politico'

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Hodi essere condannato? No. Questo non è un, è unall'Italia". Così Matteoa Quarta Repubblica su Rete4. "per me? No. Rifarei quello che ho fatto: difendere i confini del Paese. Avevo promesso di ridurre gli sbarchi: lo abbiamo ridotti del 90%. Non sono preoccupato per me, onestamente mi è pesto spiegare ai miei figli quello che stava succedendo". "Credo nella magistratura e cerco di dirlo senza sorridere troppo. Questo è uncon cui attaccare il centrodestra e il governo. E' unassurdo".