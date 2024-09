Nuovi autobus a metano sulla linea 76 tra Collegno e Grugliasco

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Da metà settembre 2024 la76 di GTT è servita daiMercedes a, dotati di tecnologie all'avanguardia per garantire un servizio ancora più sicuro e confortevole per i cittadini. Tra le tecnologie presenti: impianto di climatizzazione con filtri HEPA per un ambiente salubre