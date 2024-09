Non morde l' inflazione a Forlì-Cesena si ferma allo 06% | è la provincia meno cara in regione

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'di agosto, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluogo dio dei comuni con più di 150