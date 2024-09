Nicolato | perché Musk difende le frontiere degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Elonha un buon rapporto con la destra italiana, ma la difesa di Salvini contro il pubblico ministero di Palermo che ha chiesto per lui sei anni di carcere per avere impedito lo sbarco di 147 immigrati a Lampedusa cinque anni fa ha poco a che fare con le simpatie politiche che il miliardario può avere in Italia. Salvini sentitamente ringrazia, «grazie a Elonper il sostegno» ha scritto in un post su X, ma la posizione dello stesso proprietario del social suddetto contro un magistrato che vuole la punizione di un ministro che si oppone all'invasioneimmigrati ed esercita le sue funzioni è quella di una visione condivisa da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo occidentale. E si oppone all'altra antitetica visione sostenuta da tutte le sinistre con qualche significativa eccezione.