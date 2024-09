NavigArte 2024 | celebra l’intimità senza barriere che crea la danza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) “. NavigAzioni fra, musica, arti visive alla Porta del Mar”, il festival internazionale diretto da Flavia Bucciero prosegue con l’anteprima dello spettacolo di Asmed/Balletto di Sardegna-Cagliari “Ladei servi muti” in programma venerdì 20 settembre alle 21.00 presso Teatri die delle Arti. Un viaggio attraverso i balli di coppia tradizionali, valzer, tango, polka, bolero, ma stravolti dall’interpretazione in chiave contemporanea che ci offre Senio G.B. Dattena. L’ironia, il sesso, l’amore, la violenza sono gli ingredienti dello spettacolo - poco rassicurante come i tempi che ci è toccato in sorte di vivere - coreografato ed interpretato da Manolo Perazzi e Rocco Sumo. In scena ci sono due personaggi – forse un uomo e una donna, forse due uomini o due donne - chissà semplicemente ballano.