Napoli cambia la classifica di Serie A | solo una notte da capolista

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilperde il primo posto in campionato dopo appena ventiquattro ore: ecco ladiA aggiornata Dura ventiquattro ore il primato indopo appena quattro giornate di campionato. Ilha trovato il successo a Cagliari, il terzo di fila, e complice la frenata dell’Inter è riuscito a chiudere la domenica al primo posto inA. Quest’oggi, però, si sono affrontati Parma e Udinese, con quest’ultima ancora imbattuta e capace di superare addirittura gli Azzurri ingrazie alle tre vittorie e il pareggio della prima giornata contro il Bologna. I bianconeri, infatti, hanno battuto in rimonta i gialloblu, riuscendo a sfruttare la superiorità numerica nel secondo tempo per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Keita.