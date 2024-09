Musica d’autunno per la presentazione della stagione del Teatro Verdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Torna l’autunno e Monte San Savino ne approfitta per aprire le porte delnella giornata più attesa del periodo per gli amanti del: laTeatrale 2024/25 a cura di Comune di Monte San Savino, OfficineCultura, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e A.S. Monteservizi. Come da tradizione la conferenza stampa di, fissata per sabato 21 settembre, sarà aperta a tutti ed inserita all’interno di un pomeriggio die incontri tra le vie e i luoghi più suggestivi dell’antico borgo, raggiungendo dunque il, il luogo del ritrovo di una comunità per eccellenza, a seguito di un breve percorso festoso. Il ritrovo è fissato alle ore 16:00 presso i Giardini Pensili di Palazzo di Monte, in caso di maltempo sotto la Loggia dei Mercanti.