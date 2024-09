Musica birre artigianali e divertimento per ogni età | a Terlizzi la tre giorni di Birramilandia con giochi e realtà virtuale

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) La città diè pronta a ospitareche giunge alla sua quarta edizione. Il festival della birra all'insegna die intrattenimento per tutte le età si terrà nei20, 21 e 22 settembre in via Chicoli. L'ingresso all'evento è gratuito, offrendo tre giornate di