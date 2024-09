MOVIOLA Monza-Inter Pairetto BOCCIATO | la spiegazione sul MANCATO vantaggio su Pessina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il giudizio sulla direzione di gara dell’arbitronel pareggio per 1-1 traedLa Gazzetta dello Sport fa il punto sulla direzione di gara dell’arbitronel pareggio per 1-1 traed. GLI EPISODI – «Al 20’, Thuram addomestica la palla in area-: gioco fermo per un colpoproibito di braccio. Invece no: