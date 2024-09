Moto morte Salvadori | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lain pista del pilota e youtuber milaneseavvenuta in Germania, a Frohburg, al primo giro delle qualifiche di una gara dell’International Road Racing Championship (IRRC) non cessa di suscitare sgomento nel circuito, tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati. Intanto si è potuti pervenire a una ricostruzione dell’accaduto: è stato il pilota Didier Grams a innescare una caduta multipla scivolando in una curva a sinistra e coinvolgendo altri suoi colleghi tra cuiaddosso a cui sono cadute altreal punto di causargli ferite al corpo che poi sono risultate fatali nonostante la corsa in ospedale. L'articoloCalcioWeb.