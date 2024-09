Milano Roma e Firenze La mappa dell' Italia meno sicura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Criminalità in aumento soprattutto ache si pongono al verticea classifica del 2024 realizzata dal Sole24ore. Salgono i reati denunciati (+3,8%): è la prima volta dal 2013. Le grandi metropoli turistichesi confermano anche quest'anno le peggiori nell'Indicea Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, la graduatoria su base provinciale che ogni anno permette di scoprire quali sono le provincesicure. Anche la top 10 è popolata da grandi città e mete turistiche. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013, con una crescita del 3,8% rispetto al 2022, con particolare aumento dei reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine.