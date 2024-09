Milano | incendio in emporio pm indaga per strage resta incerta natura fiamme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)16 set. (Adnkronos) - La procura diperper l'divampato giovedì sera in uncinese in via Ermenegildo Cantoni in cui hanno perso la vita tre giovani di 17, 18 e 24 anni. Il fascicolo affidato al pm Luigi Luzi e coordinato dal procuratore capo Marcello Viola è a carico di ignoti. I vigili del fuoco che effettueranno ulteriori sopralluoghi non hanno ancora sciolto i dubbi sulladell': tra le ipotesi c'è quella relativa alla possibilità che il rogo sia partito da un innesco "lento", non facile da rilevare. Sul fronte delle indagini, i carabinieri stanno approfondendo la pista della tentata estorsione. Il giorno prima dell', il padre del titolare del negozio ha denunciato ai militari le minacce ricevute da un uomo: "Dammi ventimila euro o ti ammazzo". Il giorno dopo anche la moglie era stata minacciata.