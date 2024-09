Milan-Liverpool dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il debutto in Champions League, per il, sarà ricco di fascino. I rossoneri, reduci dalla prima vittoria in campionato contro il Venezia, ospiteranno martedì 17 settembre alle 21 a San Siro il, avversario nelle finali delle edizioni 2005 e 2007 (la prima vinta dagli inglesi, la