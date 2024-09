Milan INFORTUNIO Bennacer | il comunicato UFFICIALE svelati i TEMPI di RECUPERO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildelsulle condizioni di Ismaeldel. Tutti i dettagli Con unilha reso noti ididi Ismaeldopo l’operazione al polpaccio effettuata in Finlandia per l’rimediato in nazionale. Il rientro è fissato per l’inizio del 2025.– «ACcomunica che Ismaëlè stato operato questa mattina