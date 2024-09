Mic | Salvini ' un tempo sinistra aveva Berlinguer ora la signorina Boccia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Che launa volta avesse come campionee adesso si attacca alla Salis e allala dice lunga dei tempi che stiamo vivendo". Così Matteoa Quarta Repubblica su Rete4. "Solidarietà umana e politica a Sangiuliano e un ringraziamento per come ha fatto il ministro", aggiunge.