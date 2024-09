Mario Sechi | sull' immigrazione il problema è la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lache non vince le elezioni continua a regolare i conti politici per via giudiziaria. Non accade solo in Italia, basta dare uno sguardo alla battaglia elettorale negli Stati Uniti, dove i tribunali e le agenzie del governo sono scatenati contro Donald Trump e ora anche contro Elon Musk. La consegna del nemico alla magistratura è la prassi, la messa sotto accusa arriva in perfetta sincronia con il sistema dell'informazione progressista, l'avversario politico va alla sbarra da colpevole e non da presunto innocente. Sempre che al processo ci si arrivi, perché spesso le accuse cadono, ma lo stigma della colpevolezza resta. Salvini non doveva andare a processo, quella dei magistrati è un'invasione di campo, qualunque sia il verdetto. In gioco c'è l'autonomia della politica, delle istituzioni.