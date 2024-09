Mangia biscotti ma dentro c’è un topo morto | ricoverata sotto choc

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Una coppia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ha trovato in una confezione di wafer acquistata in un supermercato una parte di una carcassa di un. La donna è statain ospedale per lo shock. Entrambi infatti, marito e moglie, si sono accorti che qualcosa non andava dopo aver