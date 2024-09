Malore dell’autista | autobus contro un palo a Bologna due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Ha accusato unmentre era al volante dell’e si è schiantatoun. E’ successo questa mattina presto in via Mattei: l’autista Tper ha invaso con il lungo mezzo snodato la corsia opposta, finendo la corsaun. Il mezzo stava effettuando il servizio sostitutivo della ferrovia-Portomaggiore. Subito soccorso, il guidatore del mezzo pubblico è stato portato in ospedale dall’ambulanza accorsa in via Mattei, nella zona dello stabilimento della Perla. Visitato dai medici, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Solo contusioni per uno dei passeggeri a bordo del bus e tanta paura per tutti.