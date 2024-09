L' uomo avvolto nella pellicola che prova a imbarcarsi come un bagaglio

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cosa non si fa per risparmiare su un biglietto aereo? Tutto il possibile sicuramente, ma c'è anche chi hato ad andare oltre, con un tentativo estremo:unavvoltiutilizzata solitamente negli aeroporti per proteggere le valigie. Una burla più che un