Luna Rossa Bruni fa mea culpa | L’errore più grave di questa edizione Così regali la regata

(Di lunedì 16 settembre 2024)sperava di chiudere in proprio favore la semifinale della Louis Vuitton Cup, ma unerrore commesso in chiusura del scondo lato di poppa ha impedito alla formazione italiana di battagliare per il successo. Dopo le quattro vittorie ottenute durante il fine settimana contro American Magic, Team Prada Pirelli non è riuscita a portare a casa il quinto punto mancante esarà costretta a tornare in acqua mercoledì 18 settembre per cercare quell’ultima affermazione utile per accedere all’atto conclusivo.