L’Udinese è in cima alla classifica di Serie A | la gioia dei tifosi sui social

(Di lunedì 16 settembre 2024) C’èindellaA al termine della quarta giornata di campionato. Con la vittoria per 3-2 in casa del Parma, la squadra allenata da Kosta Runjaic si trova momentaneamente in testa. La corsa verso lo Scudetto è ancora lunga, ma tanto basta per mandare al settimo cielo ibianconeri. «Salutate la capolista», commentano i supporter delsotto il postin cui la loro squadra del cuore mostra il risultato finale della partita. «Primi, signori. Primi in Italia», scrive un altro. E poi ancora: «Grinta, cuore, carattere. Complimenti a tutti». Con 10 punti in quattro giornate,è in testadiA con un punto di vantaggio sul Napoli, secondata.