Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 16 settembre orari Luna Rossa streaming

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo le regate del weekend proseguono quest’le semifinali dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Si riparte da una situazione di estremo vantaggio sul 4-0 percontro American Magic e per Ineos Britannia contro Alinghi Red Bull Racing. Le serie si svolgono al meglio dei nove match race (passa il turno chi arriva prima a 5 punti), quindi entrambe le semifinali della Challenger Selection Series potrebbero terminare già. Il teamPrada Pirelli è ad una sola vittoria dalla finale, in cui si profila all’orizzonte un confronto da brividi con l’equipaggio britannico capitanato da Ben Ainslie.