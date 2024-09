Lo spreco dell' aria condizionata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Perché tanta ipocrisia su clima e risparmio energetico? L'a volte è indispensabile, ma oggi vige il "vietato sudare", anche poco. La fisica insegna (ma chi lo sa?) che per produrre freddo si consuma energia e si produce anche caldo (basta mettersi vicini a un auto con l'accesa, moltiplichiamo per miliardi di auto negozi case uffici e ragioniamo un pò). Quindi non è colpa di altri, ma di tutti noi. Paolo Belloli