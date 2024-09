LO SPAESATO TEO MAMMUCARI | LA RAI RISCHIA MEDIASET PROPONE SEMPRE LE STESSE COSE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Lo” è il nuovo people comedy show condotto da Teosu Rai2. In conferenza stampa ha lanciato varie frecciatine a. Il nuovo show – un adattamento del format internazionale “Comedy on the edge” – racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 16 settembre, in prima serata su Rai2, prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time. Cinque spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia. Su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio attraverso i borghi, in cui ha incontrato gli abitanti, si è cimentato in interviste divertenti, ha vissuto insieme a loro esperienze curiose, ha conosciuto le loro storie per poi trasformarli – attraverso la sua lente dissacrante – nei personaggi di una grande commedia popolare.