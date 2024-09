LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 lunedì 16 settembre | Luna Rossa cerca la finale DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nuova giornata di gare a Barcellona, sede dellaCup, il torneo delle sfidanti che selezionerà l’avversaria di New Zealand in America’s Cup. Alle 14:46 e alle 15:58 di oggi,16sfiderà American Magic con l’obiettivo di staccare il biglietto per ladel torneo: il team di Max Sirena ha fin qui accumulato quattro vittorie e zero sconfitte. Ne manca una quindi per festeggiare la qualificazione all’ultimo atto. Stesso discorso per Ineos Britannia che come gli italiani ha il match point a disposizione per chiudere i giochi contro Alinghi. La giornata di regate inizierà proprio alle 14:10 con la sfida tra svizzeri e britannici.