LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa vuole chiudere i conti contro American Magic

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata di regate per le semifinali dellaCup, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Tutto pronto a Barcellona per un pomeriggio che potrebbe già definire le finaliste della Challenger Selection Series. Il weekend è andato in archivio infatti con un netto vantaggio di 4-0 da parte die di Ineos BritanniaAlinghi Red Bull Racing. Considerando che queste semifinali si sviluppano al meglio delle nove sfide (passa il turno chi ne vince cinque), Italia e Gran Bretagna possonooggi in attesa della resa deidefinitiva a partire dal 26 settembre.