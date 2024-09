LIV Golf Jon Rahm vince a Chicago e conquista il titolo individuale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prima stagione LIV da incorniciare per Jon, che si è laureato campionedella LIV2024. Il campione spagnolo, al suo primo anno nella Superlega araba, è riuscito con il successo ottenuto aa superare Joaquin Niemann. Per il basco, una vittoria che gli dona un bonus da ben 18 milioni di dollari. Sono in totale 38 i milioni di dollari incassati quest’anno dall’ex numero 1, tra gli sportivi più pagati al mondo. LIV, JonilSportFace.